Juventus-Sassuolo, portieri protagonisti: Buffon 'vede' Maldini, Turati all'esordio in A

JUVENTUS SASSUOLO BUFFON TURATI / Gianluigi Buffon sempre più nella storia della Juventus e del calco italiano. Il senatore bianconero torna titolare tra i pali nel match odierno contro il Sassuolo, collezionando il gettone numero 645 in Serie A.

L'exavvicina ulteriormente il record all-time di presenze nel massimo campionato di Paolo, distante adesso solamente due partite. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Per Buffon si tratta della 661a presenza complessiva con la casacca juventina, la quinta stagionale (tutte dal primo minuto ed in campionato) sotto la gestione Sarri. Da un monumento del calcio italiano ad un giovanissimo che si affaccia per la prima volta sui campi della Serie A: tra i pali del Sassuolo, infatti, da registrare l'esordio assoluto per il baby classe 2001 Stefano Turati.

dall'inviato Giorgio Musso

