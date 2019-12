Calciomercato Juventus, Emre Can si gioca il futuro col Sassuolo

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Scocca nuovamente l'ora di Emre Can. Il centrocampista tedesco sarà titolare questo pomeriggio nell'undici della Juventus contro il Sassuolo per il lunch-match di campionato. Sarà il secondo gettone dal primo minuto in stagione per l'ex Liverpool, che in precedenza era sceso in campo dall'inizio soltanto nella trasferta di Lecce.

Per il mediano classe '94, fuori dalla lista per la prima fase della Champions League, sono cinque le presenze complessive in campionato. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Un'occasione certamente da non fallire per Emre Can per mettersi in mostra agli occhi di Sarri e scalare le gerarchie nello scacchiere dell'allenatore campano. Il nazionale teutonico a più riprese ha manifestato il suo malumore per la situazione che sta vivendo a Torino, con i rumors di mercato che si fanno sempre più insistenti in vista della finestra di gennaio. Oltre a ManchesterUnited e BayernMonaco, negli ultimi tempi sarebbe soprattutto il BorussiaDortmund in pressing sul giocatore, valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro dalla dirigenza della Continassa. Quest'oggi con il Sassuolo, Emre Can si gioca una bella fetta del proprio futuro alla Juventus.

