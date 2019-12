Calciomercato Juventus, addio Emre Can? Paratici svela i piani per gennaio

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Cinque presenze in Serie A, fuori dalla lista per la Champions League: Emre Can è uno dei grandi delusi di questo avvio di campionato in casa Juventus e non ha perso occasione di ribadirlo più volte dal ritiro con la sua nazionale. In conferenza stampa, nella giornata di ieri, mister Maurizio Sarri ha parlato del centrocampista più da un punto di vista tecnico: "Può essere un'opzione, nelle partite post Europa può giocare se ci sono le condizioni. Le valutazioni fatte a un certo punto della stagione possono poi cambiare su caratteristiche dei giocatori e scelte fatte".

Oggi, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Sassuolo, con il direttore sportivo dellaFabio Paratici ci si concentra più sul calciomercato : "In questo momento non stiamo pensando al mercato, non è il momento opportuno - spiega ai microfo di 'DAZN' -. Giochiamo sei partite per arrivare alla sosta e poi tireremo le somme, ma nella nostra testa c'è l'idea di modificare il meno possibile". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Sulla possibilità di vedere tutti insieme Ronaldo, Dybala e Higuain, invece, Paratici passa la palla al tecnico: "Sono pragmatico, lascio la palla al mister, ha un lavoro difficile da fare. Ma sono tre grandi campioni, tre grandi persone e si stanno dimostrando tali".

