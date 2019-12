Juventus, operazione rinnovo per Higuain: le cifre

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Avvio di stagione in cui Gonzalo Higuain ha segnato gol pesantissimi, riprendendosi la Juventus. In estate, l'argentino era dato in lista di sbarco, ma ha voluto combattere e sudarsi un posto tra i bianconeri. I fatti gli stanno dando ragione e adesso il 'Pipita' è tornato tra i protagonisti della squadra campione d'Italia. Ha aiutato, sicuramente, aver ritrovato il suo mentore Maurizio Sarri. Un Higuain che non vuole fermarsi, essere determinante per tutti gli obiettivi stagionali del club e restare ancora a lungo.

Calciomercato Juventus, rinnovo Higuain: ora si può

'Tuttosport' stamani in edicola fa il punto della situazione sull'attaccante argentino. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, l'idea sarebbe di prolungare per un'altra stagione per poi chiudere la carriera in Argentina.

Il problema è l'ingaggio lordo da 15 milioni di euro,. Una cifra elevata per un giocatore che alla scadenza naturale del contratto avrà 34 anni. L'unica possibilità per il rinnovo appare quella che Higuain accetti di spalmare l'ingaggio sull'ultimo biennio. Diversamente, le alternative portano a una cessione in estate, per non perderlo a zero, oppure al mantenimento dell'accordo attuale, con la scadenza naturale tra due anni.

