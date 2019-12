CALCIOMERCATO INTER MILAN BENFICA MARTINEZ QUARTA / Il Milan sembra averlo messo da tempo nel mirino e ora che Duarte si è infortunato il suo nome diventa uno dei papabili rinforzi per gennaio. Adesso però anche l'Inter sembra aver messo gli occhi su Lucas Martinez Quarta, difensore centrale del River Plate, uno dei nomi seguiti dai club italiani durante la finale di Copa Libertadores.

In primis, per il giovane centrale argentino, si starebbe muovendo addirittura Javier Zanetti, che punta allo sgarbo nei confronti dei rivali rossoneri

Calciomercato Inter e Milan, anche il Benfica su Martinez Quarta

Le convincenti prestazioni di Lucas Martinez Quarta hanno fatto sì che il numero delle pretendenti sia in aumento. Un possibile ostacolo per Inter e Milan nella corsa al centrale argentino sarebbe il Benfica. Secondo quanto riferisce 'A Bola', il club lusitano sarebbe interessato al giovane difensore e si sarebbe inserito nell'elenco delle pretendenti. Il River Plate nel frattempo attende l'offerta giusta: il club di Buenos Aires, destinato a perdere anche Palacios in direzione Bayer Leverkusen, non sembra intenzionato a lasciar partire Martinez Quarta per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro della clausola rescissoria.

