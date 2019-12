BARCELLONA DEMBELE VELA / Tanti nomi destinati all'uscita, ma anche una possibile sorpresa per quanto riguarda un colpo in entrata. Il Barcellona lavora per sfoltire la rosa ed è pronto a lasciar partire alcuni esuberi. Tra questi il difensore francese Todibo, che sembra destinato al Bayer Leverkusen, ma soprattutto Ivan Rakitic, che piace tantissimo alle big di Serie A. Il croato è tornato recentemente a giocare una gara da titolare, ma il suo entourage lavora all'addio a gennaio. Il club catalano però lavora anche alle entrate.

Il nome più caldo è quello di Lautaro Martinez: l'argentino dell'Inter attende il rinnovo con i nerazzurri, ma i catalani sembrano intenzionati a lanciare l'assalto . Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui

LEGGI ANCHE --> Calciomercato Inter e Milan, Rakitic: "A Barcellona sono triste, ma ho solo 31 anni..."

Barcellona, Vela per rimpiazzare Dembele

Nelle ultime ore però il 'Mundo Deportivo' rilancia una nuova ipotesi per il reparto offensivo blaugrana. Si tratta di Carlos Vela, già accostato in passato al club catalano, che potrebbe lasciare Los Angeles, anche solo per quattro mesi e accasarsi in Catalogna. Vela conosce bene la Liga e soprattutto servirebbe un rinforzo in attacco visto l'infortunio di Dembele, che dovrà restare fuori per le prossime dieci settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, la scelta di Rakitic: "Vuole la Juventus!"

Calciomercato Inter, Messi spinge per Lautaro: la risposta di Suning