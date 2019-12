CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Parma-Milan è una delle quattro finali che Piatek giocherà nel mese di dicembre nel quale l'attaccante polacco è chiamato a convincere la dirigenza di meritarsi ancora di indossare la maglia rossonera. L'ex Genoa non va a segno da quattro partite, non era mai successo fin qui ma nonostante ciò Pioli è deciso a schierarlo ancora titolare dal primo minuto. I fischi di San Siro al momento del cambio durante Milan-Napoli sono la dimostrazione del fatto che qualcosa tra i tifosi rossoneri e Piatek si è rotto ma un gol potrebbe far sbocciare nuovamente la pace. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, tra Ibra e Piatek: le ultime in vista di gennaio

Calciomercato Milan, Piatek e il fantasma Ibrahimovic

L’ipotesi di mandarlo in prestito per ritrovarsi è nell’aria da tempo nella testa della dirigenza rossonera perché migliorando il suo rendimento, si eviterebbe così la sua svalutazione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Milan, non solo Ibrahimovic: Piatek e il triangolo con Raiola

Calciomercato Milan, Ibrahimovic rossonero? La risposta di Galliani