VIDEO SERIE A NAPOLI BOLOGNA GOL HIGHLIGHTS / La gara di Liverpool ha segnato l'uscita dalla crisi? Per valutarlo i tifosi del Napoli si aspettano un ritorno alla vittoria contro il Bologna nella sfida delle 18 al San Paolo. I partenopei di Carlo Ancelotti, perfetti e imbattuti in Europa, hanno invece bisogno di una svolta in campionato. I tre punti mancano ormai dal 2-0 del 19 ottobre contro il Verona.

Di fronte i rossoblù, reduci dal pareggio in extremis contro ile a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Napoli-Bologna.

