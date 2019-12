VIDEO SERIE A INTER SPAL GOL HIGHLIGHTS / Agli antipodi della classifica, ma con l'obiettivo di fare punti. L'Inter per restare attaccato alla Juventus e alla vetta della classifica, la Spal per lasciare invece il fondo e provare a uscire dalla zona retrocessione. A San Siro alle 15 va in scena Inter-Spal. I nerazzurri di Conte sognano la 12esima vittoria stagionale in campionato per non perdere il treno Juventus.

Di fronte i ferraresi, che in trasferta in questa stagione hanno ottenuto soltanto un punto senza mai riuscire a trovare la via del gol. Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Inter-Spal.

