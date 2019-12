VIDEO SERIE A JUVENTUS SASSUOLO GOL HIGHLIGHTS / Per consolidare la vetta della classifica e per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli obiettivi di Juventus e Sassuolo sono molto diversi, ma i tre punti, sia per i bianconeri di Maurizio Sarri che per i neroverdi di Roberto De Zerbi sono fondamentali. Va in scena a Torino il lunch match della 14esima giornata di Serie A.

Gli emiliani, dopo la sfida persa nel finale contro la Lazio, sognano il clamoroso sgambetto. Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Juventus-Sassuolo.

