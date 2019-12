CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CHIESA / Non solo Sandro Tonali,Inter e Juventus continuano a contendersi anche Federico Chiesa, talento della Fiorentina, in vista delle prossime finestre di mercato.

Calciomercato Inter e Juventus, le ultime su Chiesa

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' al momento in vantaggio ci sarebbe l'Inter. Per un semplice motivo: la Fiorentina non ha alcuna intenzione di vendere Chiesa alla Juventus, dopo aver già bloccato il trasferimento in estate. Commisso preferirebbe dunque di gran lunga cederlo alla dirigenza nerazzurra per tenere buona la piazza di Firenze. Nelle ultime settimane Paratici non ha avuto contatti con il giocatore e il suo entoruage, l'accordo maturato la scorsa primavera però potrebbe essere rispolverato da un momento all'altro.

