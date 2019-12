CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC JOVIC GIROUD / Il Milan continua a sognare il grande ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Dopo le parole dell'attaccante svedese a 'La Gazzetta dello Sport', Boban e Maldini sono in attesa della risposta del giocatore cercato anche dal Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ibra sarebbe il profilo giusto per riportare entusiasmo tra i tifosi, dopo un avvio di stagione sicuramente deludente che non ha rispettato le aspettative di inizio campionato.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Bologna, attesa per Ibrahimovic: c'è la data

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scatto Milan per Ibrahimovic: le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, spunta la data per lo sbarco di Ibrahimovic

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' il sogno della dirigenza del Milan è quello di presentare al pubblico di San Siro Zlatan Ibrahimovic il 15 dicembre prossimo, in occasione della festa per il 120° compleanno del club. Per quella data lo svedese, cercato anche dal Flamengo, avrà sciolto le riserve sul futuro e deciso se rimettersi in gioco in Serie A. Per lui è pronto un contratto da 6 milioni di euro per 18 mesi allo svedese,

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Milan, tra Ibra e Piatek: le ultime in vista di gennaio

Calciomercato Milan, non solo Ibrahimovic: Piatek e il triangolo con Raiola

Calciomercato Milan, Ibrahimovic rossonero? La risposta di Galliani