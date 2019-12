CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, Paulo Dybala è tornato ad occupare un ruolo chiave e centrale nel mondo Juventus, come confermato dallo stesso giocatore in una recente intervista. La Joya ha siglato in questa prima parte di stagione gol pesantissimi, l'ultimo in ordine cronologico in Champions League contro l'Atletico Madrid, e ora la 'Vecchia Signora' vuole blindare il suo gioiello per respingere le sirene di mercato provenienti soprattutto dalla Premier League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO Tortu esalta Dybala: "Ce l'ho al Fantacalcio. Sogno Mbappe"

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: Paratici ha fretta

Come riportato da 'Tuttosport' il contratto di Dybala scade nel 2022 ma la dirigenza vorrebbe subito rinnovarlo perché l'argentino piace ai più importanti top club europei e il rischio di perderlo è tanto.

Calciomercato Juventus, minaccia Mourinho: lo Special One tenta Dybala

Dopo essere stato ad un passo da lasciare Torino in estate e sbarcare in Premier League (), ora il numero 10 si è ripreso la sua Juventus. Finora sembra non esserci stato nessun contatto ufficiale con l'entourage del giocatore, ma ad inizio 2020 la trattativa è destinata ad entrare nel vivo.

Dopo averci provato già la scorsa estate, il Tottenham è pronto a tornare alla carica per Dybala. Nonostante il cambio in panchina tra Pochettino e Mourinho, l'interesse degli 'Spurs' per Dybala rimane molto forte. Il club inglese sa che gli 85 milioni proposti tra luglio e agosto potrebbero non bastare, ma potrebbe presentare un'offerta molto importante in grado di far vacillare la Juventus e lo stesso giocatore. Anche l'Atletico Madrid, giustiziato dalla Joya in Champions League, sarebbe sulle sue tracce.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Juventus, tra rinnovo e tentazione Liga: 150 milioni per Dybala

Juventus, dalla Spagna: "Griezmann può andare via". Idea per il post Dybala