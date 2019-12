CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS TONALI / Anche ieri Sandro Tonali è stato uno dei pochi a salvarsi in casa Brescia nel derby perso per 0-3 dalle 'Rondinelle' contro l'Atalanta. Il centrocampista classe 2000 di Cellino è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati delle prossime finestre di calciomercato, con Inter e Juventus pronte ad innescare l'ennesimo derby d'Italia sul mercato. Tonali piace tanto anche alla Fiorentina di Commisso, attenzione anche all'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, ecco l'offerta di rinnovo della Fiorentina per Chiesa: spunta la clausola

Calciomercato Inter e Juventus, le strategie per Tonali

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' la Juventus, dopo aver cercato già in estate di strapparlo dal Brescia, non ha mai mollato Tonali e i contatti tra le parti sono continuati.

Calciomercato Inter e Juventus, non solo Tonali: ecco gli altri nomi contesi

Gli ultimi sono recentissimi,vorrebbe chiudere subito la trattativa per anticipare la concorrenza, magari già a gennaio lasciando Tonali in prestito fino a giugno a Brescia. Nulla è stato chiuso ma al momento la Vecchia Signora sembra essere in pole e sembra aver superato le dirette concorrenti, Inter su tutte. La squadra nerazzurra resta la rivale numero uno,ha messo Tonali in cima alla lista delle preferenze ed è disposto a mettere sul piatto alcuni elementi della Primavera nerazzurra per strappare il sì del Brescia.

L'Inter vuole sfidare la Juventus su più fronti: la battaglia è aperta, sono diversi i nomi sul taccuino sia di Marotta che di Paratici. Oltre a Tonali, si continuano a seguire Castrovilli, Chiesa (le ultime di CM.IT), Kulusevski, Gosens e Cistana, profili giovani e futuribili. Difficile possano muoversi a gennaio, ma la partita a scacchi è già in corso.

