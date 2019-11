CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO MONTELLA / Terza sconfitta consecutiva e Montella a rischio: non un bel momento per la Fiorentina battuta in casa dal Lecce. Il presidente viola Rocco Commisso ha commentato la gara e la situazione della squadra in zona mista dopo il mach: "Questa volta i ragazzi ce l'hanno messa tutta e dobbiamo accettare la sconfitta: sono con loro, se volete criticare, criticate me. Non criticate i ragazzi o l'allenatore. Non ci sono novità su Montella. Abbiamo Ribery che si è fatto male, Chiesa che è infortunato: questa è la situazione. Oggi le opportunità le abbiamo avute: abbiamo fatto un bellissimo primo tempo ma i gol non sono arrivati. Spiegazione? Lasciamo stare le ultime due partite: abbiamo fatto grandi progressi, oggi la squadra mi è piaciuta. Le colpe datele a me: si guarda una partita alla volta. Fiducia a tempo per Montella? Fino ad oggi confermo quello che ho detto: devo guardare ogni partita e come arrivano i risultati.

Oggi la squadra mi è piaciuta, non è giusto fischiare i ragazzi: se devono fischiare qualcuno, fischiassero me. La classifica è brutta ma questa è la vita. Ribery? Vedremo domani!".

Il presidente della Fiorentina ha parlato anche della possibilità che arrivino rinforzi nel mercato di gennaio: "Ho parlato con i giocatori, ho parlato con Montella, con Pradè, con Barone: ho detto che c'era bisogno di tempo, questa non me l'aspettavo. Vediamo cosa succede".

