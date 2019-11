CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN TODIBO / Sempre più ai margini del Barcellona: Jean-Clair Todibo, come da aspettative, non fa parte dei convocati per la sfida di domani sera contro l'Atletico Madrid. Il giovane difensore francese in questa stagione ha collezionato appena due apparizioni con i blaugrana, per un totale di 77 minuti e non scende in campo dallo scorso 6 ottobre.

Una situazione che ha aperto la strada ad un suo addio già a gennaio con iltra le società più interessate: il club tedesco sarebbe pronto ad offrire 10 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo di Todibo, con il Barcellona che potrebbe mantenere il diritto di recompra.

Calciomercato Juventus e Milan, le ultime su Todibo

Ma c'è anche l'ipotesi Italia per l'ex Tolosa: il 19enne è stato a lungo seguito dalla Juventus prima del suo passaggio al Barça e i bianconeri potrebbero provare ad approfittare della situazione che il calciatore sta vivendo a Barcellona. Riflettori puntati su di lui anche da parte del Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un difensore dopo il lungo stop di Duarte e Todibo rappresenterebbe un profilo in linea con la strategia societaria di puntare sui giovani.

