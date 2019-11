CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA / La sconfitta casalinga contro il Lecce, la terza consecutiva e per giunta sotto gli occhi del patron Commisso, potrebbe costare l'esonero a Vincenzo Montella.

Sul possibile divorzio dai viola ha risposo così, ai microfoni di 'Sky Sport', il tecnico viola: "Se sono a rischio? Queste sono domande che non dovete fare a me, ma alla società. E' lei che decide. Io non ho intenzione di mollare, stasera ho comunque visto una squadra viva", ha concluso difendendo i suoi giocatori ma soprattutto sé stesso. L'emittente satellitare conferma che Montella potrebbe essere esonerato presto dalla proprietà gigliata, con come indicato da Calciomercato.it - in pole per la sua sostituzione.