FIORENTINA LECCE MONTELLA / Vincenzo Montella commenta a 'DAZN' la sconfitta della sua Fiorentina contro il Lecce ed elogia la squadra: "Quando una neopromossa vince in trasferta, le vanno fatti i complimenti. Abbiamo però fatto una buona partita: abbiamo tirato 19 volte contro sei, forse nei primi 20-25 minuti, quando abbiamo giocato prettamente in fase offensiva, abbiamo peccato nel non aver sbloccato la partita. La squadra ha dato tutto, di questo sono orgoglioso, meritavamo di vincere: il calcio è questo e il risultato va accettato".

RIBERY - "Non so come sta: ha preso una fortissima contusione, vedremo. Tutti i ragazzi hanno dato il meglio: l'interpretazione della partita, per atteggiamento, volontà e voglia di vincere, c'è stata.

Voglio ringraziarli perché hanno dato tutto e non meritavano neanche il pareggio".

SQUADRA EMOTIVA - "Possiamo essere più cattivi dentro l'area, capire i momenti della gara: bisogna vincere per avere la fiducia ma con queste prestazioni, con questo temperamento la vittoria non tarderà ad arrivare".

CAMBIARE ASSETTO TATTICO - "Arriviamo tanto al cross, siamo arrivato tantissime volte dentro l'area, bloccando anche le ripartenze del Lecce"

FINALIZZATORE - "Vlahovic ci è arrivato tre volte: le caratteristiche ce le abbiamo. L'unico che non va dentro è Ribery, gli altri calciatori ci vanno. L'abbiamo sfruttato in altre circostanze".

FISCHI E RISCHIO ESONERO - "Rientrare nel tunnel dello scorso anno? Ma no, sono tre partite: questa pesa perché non abbiamo nulla da recriminare. Questa è il calcio: accettiamo i fischi anche se i ragazzi hanno dato tutto. Quando si manifesta disappunto in maniera civile occorre accettare e basta".

