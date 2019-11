CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA GATTUSO / Sempre più giù la Fiorentina: anche contro il Lecce la squadra viola non è riuscita a fare punti, incassando la terza sconfitta consecutiva e portando a quattro il numero di partite senza successi. Un ko che complica ulteriormente la classifica della squadra di Montella e mette nei guai il tecnico di Pomigliano d'Arco che vede la sua posizione sempre più in bilico.

Dopo la doppia sconfitta a cavallo della pausa del campionato contro, entrambe in trasferta, Montella aveva incassato le dichiarazioni di fiducia della società ma il terzo ko consecutivo potrebbe portarea rivalutare la situazione: appena 16 punti in classifica totali, 4 nelle ultime sette gare, risultati che non possono non spingere la dirigenza toscana a fare delle riflessioni.

Calciomercato Fiorentina, esonero Montella: ecco Gattuso

Ecco allora che in caso di esonero di Montella, la Fiorentina avrebbe un candidato in pole: Rino Gattuso. Il tecnico ex Milan è libero da contratti ed è stato già accostato alla società gigliata in estate, prima della conferma di Montella, quando Commisso acquistò la società.

Possibile alternativa a 'Ringhio' è l'ex Cesare Prandelli, pronto a ripartire dopo l'esperienza al Genoa. Più difficile, invece, la pista che porta a Luciano Spalletti: il tecnico toscano è ancora legato all'Inter ed ha un ingaggio molto alto rispetto agli standard della Fiorentina.

