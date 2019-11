CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / L'estate prossima Koulibaly potrebbe dire addio al Napoli dato che Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a rinnovare, o meglio dire ridimensionare la rosa sacrificando almeno un paio di big per finanziare l'inizio di un nuovo ciclo. A rischio ci sarebbe anche Callejon, che però andrebbe via a zero considerato che è in scadenza, il cui agente proprio oggi in esclusiva a Calciomercato.it ha perlomeno escluso una sua partenza già nella finestra invernale.

Calciomercato Napoli, Koulibaly può finire al Liverpool 'grazie' a van Dijk

Il futuro di Koulibaly potrebbe essere in Premier League.

Oltre al noto, che nell'ultima sessione estiva pare averci provato in maniera concreta con una proposta molto alta, per il centrale senegalese potrebbe provarci ildi Jurgenqualora dovesse arrivare al divorzio con il top player della sua difesa, Virgil. Ciò non è da escludere, visto che stando al 'ElDesmarque' l'olandese vorrebbe uno stipendio superiore al suo compagno di Nazionale, lo juventino(7,5 milioni) e che alle sua calcagne c'è ilpronto ad accontentarlo. Per una cifra shock i 'Reds' potrebbero privarsi del 28enne di Breda e optare per il difensore azzurro come suo erede. De Laurentiis può dire sì in caso di offerta da almeno 80 milioni di euro.

