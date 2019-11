CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER PRADE CHIESA / Dopo l'incontro avvenuto in settimana, Federico Chiesa non è sceso in campo questa sera in Fiorentina-Lecce: un problema fisico ha tenuto fuori l'attaccante viola dalla lista dei convocati diramata da Vincenzo Montella.

Dell'esterno, da tempo nel mirino die Inter, ha parlato Danielenell'immediato pre-partita a 'DAZN': "Anche oggi è venuto in ritiro, è stato con noi, positivo e attaccato ai compagni: questo vogliamo da lui e sono convinto che ci farà vincere tante partite".

Come raccontato da Calciomercato.it, il vertice andato in scena mercoledì a Firenze è stato cordiale e sereno ed è servito ad evitare l'innalzarsi di tensioni che negli ultimi tempi hanno influenzato il rendimento del calciatore. Le cose però non cambiano in vista del futuro: la volontà di Chiesa è approdare presto in una big con la Juventus che resta la favorita, anche in virtù dell'accordo quinquennale a cinque milioni a stagione trovato la scorsa estate. Non solo Juventus però visto che l'Inter continua a seguire il 22enne e potrebbe sorpassare la concorrenza bianconera mettendo sul piatto delle contropartite come Gabigol.

