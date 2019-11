JUVENTUS SASSUOLO CONVOCATI SARRI / Lunch match per la Juventus di Maurizio Sarri che domani alle 12.30 ospiterà allo Stadium il Sassuolo di De Zerbi in un match come sempre delicato per la classifica dei bianconeri. Ronaldo e soci non possono infatti arrestare la propria corsa in virtù degli ottimi risultati dell'Inter di Conte che continua a tenere un passo pressocchè identico.

Intanto proprio il tecnico bianconero ha diramato l'elenco dei convocati per domani in cui spiccano le assenze di, come sottolineato anche da un comunicato ufficiale: "Lista di cui non fanno parte Khedira, che ha svolto attività differenziata seguendo un programma di prevenzione prestabilito per il ginocchio sinistro; Rabiot, che continua a svolgere attività personalizzata".

Juventus-Sassuolo, l'elenco dei convocati di Sarri

Ecco la lista dei convocati da Maurizio Sarri per la partita di domani alle 12.30 all'Allianz Stadium:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi

