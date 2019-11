INTER MILAN CAVANI GABIGOL IBRAHIMOVIC FLAMENGO / Un grande attaccante per continuare a sognare. Il Flamengo ha le idee chiare. Con o senza Gabigol, il progetto deve poggiare le basi su un nome di grido e per questo è stato stanziato un budget di almeno 20-25 milioni di euro da investire sul calciomercato delle punte. La trattativa con l'Inter per l'eroe del Brasileirao e della Coppa Libertadores prosegue, ma oltre alle richieste nerazzurre, salite da 20 ad almeno 30 milioni di euro diritti sulla futura rivendita compresi, l'ostacolo ora è rappresentato anche dai tentennamenti dell'attaccante brasiliano. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L'ex Benfica è convinto di meritare una nuova chance in Europa e le richieste effettivamente non mancano. Per questo servirà uno sforzo importante anche dal punto di vista salariale per tenere il giocatore.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, futuro Gabigol: c'è l'annuncio di Conte

Flamengo, non solo Cavani e Diego Costa: retroscena Ibra

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte in Brasile da Calciomercato.it, di recente la dirigenza carioca ha effettuato anche alcuni sondaggi per Zlatan Ibrahimovic.

Terminata l'avventura negli States, tuttavia, l'attaccante svedese ha voglia di tornare in Europa e per questo sta valutando con attenzione le proposte, tra le altre, dele del. Decisamente più concreta appare invece la pista che conduce a. La scorsa estate, il Flamengo era disposto a spendere 15-18 milioni per la punta dell', ma il mancato approdo di un nuovo attaccante alla corte di Simeone (l'affaresfumò proprio sul più bello) bloccò la cessione dell'ex Chelsea. Alcuni intermediari stanno inoltre sondando il terreno per Edinson. In scadenza a giugno 2020, l'uruguaiano costerebbe meno a livello di cartellino, ma ha un ingaggio più elevato rispetto al brasiliano. Come Ibra, poi, anche l'ex Napoli intende prima ascoltare eventuali offerte europee prima di prendere in considerazione un cambio di continente. E? Dopo la trattativa di luglio, non è escluso che possa esserci un ritorno di fiamma, ma ad oggi non c'è ancora nulla di concreto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Ultime CM.IT – Inter, Barcellona pazzo di Lautaro. Il 'Toro' attende il rinnovo

Calciomercato Juve e Inter, le ultime di CM.IT sul futuro di Chiesa

Napoli, ESCLUSIVO agente Callejon: "Niente Cina, a gennaio vuole restare!"