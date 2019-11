BRESCIA ATALANTA GASPERINI / Nel post-partita di Brescia-Atalanta ha preso la parola il tecnico nerazzurro Gasperini che ha commentato la vittoria odierna ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo avuto un grande predominio ma la stanchezza c'era ed era evidente. I ragazzi facevano fatica con il passare del tempo, il 2-0 ha chiuso la partita. Qualcuno era un po' sulle gambe e oggi abbiamo dovuto raschiare il barile. Abbiamo tirato fuori altre energie nervoso. Bisogna sempre cercare di spronarli e incoraggiarli anche con qualche strillo. Queste partite se non le chiudi c'è sempre pericolo. Quando giochiamo con Ilicic e Gomez centrali o ci vengono a prendere alti o li fanno girare e creiamo anche superiorità numerica. Pasalic l'anno scorso ha avuto qualche difficoltà ad interpretare il ruolo. E' a livelli alti, soprattutto sul piano realizzato, ma è molto affidabile anche come centrocampista, pensavamo potesse giocare solo in fase offensiva, ma lui è molto più bravo quando fa il centrocampista e arriva da dietro, in difesa e in fase di costruzione ha fatto passi notevoli".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE->>>> Pagelle e tabellino di Brescia-Atalanta: Pasalic superstar, Grosso sprofonda

Brescia-Atalanta, la Champions di Gasperini

CHAMPIONS - "La Champions ci ha dato moltissimo. Abbiamo incontrato delle squadre che giocano un calcio diverso da quello che si fa in Italia. Ti attaccano con molti calciatori e sono molto offensive. Si gioca su ritmi e velocità altissime. Sul profilo di fatica e stanchezza qualcosa ci toglie ma ciò che in realtà abbiamo pagato sono stati l'infortunio di Zapata e qualche squalifica. Se ci siamo tutti riusciamo a recuperare".

MOTTA - "Thiago Motta? Gioca in maniera diversa da come giocavamo noi, ha idee ben chiare e alcuni concetti simili a me, è una squadra che sta giocando bene a calcio e ha delle idee. Thiago va seguito con attenzione".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Calciomercato Brescia, altro ko: Grosso rischia, le ultime

Serie A, Brescia-Atalanta 0-3: Gasperini vola con Pasalic e Ilicic