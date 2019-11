Serie A, Brescia-Atalanta 0-3: Gasperini vola con Pasalic e Ilicic

SERIE A BRESCIA ATALANTA PASALIC / L'Atalanta vince per 3-0 sul campo del Brescia nel primo anticipo della 14esima giornata di Serie A. Derby lombardo in cui i nerazzurri prendono subito il centro del ring andando vicini al gol in più occasioni con i vari Muriel, Ilicic e Pasalic. E' il centrocampista croato, al 26', a sbloccare la gara con un colpo di testa inserendosi in area, poco dopo colpirà sempre di testa anche un palo. Reazione del Brescia a inizio ripresa, con una grande chance per Balotelli che colpisce una traversa clamorosa. Ancora Pasalic, però (61'), chiude i giochi con un colpo di tacco su assist di Ilicic.

Balotelli si batte ancora e chiamaa una gran parata, ma l'Atalanta a sua volta sfiora ripetutamente la terza rete, colpendo un altro legno con. Il tris arriva grazie a Ilicic, che in contropiede tutto solo, al 92', batteritorna in zona, ancora una sconfitta per il Brescia che resta ultimo.

BRESCIA-ATALANTA 0-3: 26', 61' Pasalic, 92' Ilicic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35 punti; Inter 34; Lazio 27; Cagliari, Roma e Atalanta** 25; Napoli 20; Parma e Verona 18; Fiorentina 16; Torino, Milan e Udinese 14; Sassuolo* e Bologna 13; Sampdoria 12; Lecce 11; Genoa 10; Spal 9; Brescia 7

*una partita in meno

**una partita in più