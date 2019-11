Calciomercato Brescia, altro ko: Grosso rischia, le ultime

CALCIOMERCATO BRESCIA GROSSO / Momento nerissimo per il Brescia, che incassa un'altra sconfitta. Il ko con l'Atalanta è l'ennesimo di una lunga serie e lascia i lombardi sul fondo della classifica. Siamo a tre sconfitte su tre gare per Fabio Grosso, sulla panchina delle 'rondinelle'. Non può bastare qualche sprazzo di buona reazione nel secondo tempo per salvare la prestazione nel derby contro i nerazzurri, il trend negativo non si arresta e a questo punto gli interrogativi per il presidente Cellino aumentano.

Le voci di calciomercato sulla figura dell'allenatore bresciano tornano a farsi insistenti.

Calciomercato Brescia, Grosso a rischio esonero: i possibili sostituti

Fabio Grosso rischia di vedere concludersi molto presto la sua avventura in panchina. Prima dell'arrivo di Grosso, il Brescia aveva contattato Diego Lopez. L'uruguaiano è forse il principale papabile per sostituire l'attuale allenatore, ma non sono da sottovalutare le piste che portano a Iachini oppure a Nicola. La possibilità di un ritorno di Eugenio Corini, al momento, appare piuttosto remota. Riflessioni in corso, la scelta di Cellino sarà difficile ma determinante per il prosieguo di stagione dei suoi.

