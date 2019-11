INTER ULTIME INFORTUNATI SENSI SANCHEZ / Arrivano notizie contrastanti dall'infermeria dell'Inter per il tecnico Antonio Conte. Da un lato i primi acciaccati che cominciano a rientrare, dall'altro un elemento fondamentale come Stefano Sensi che, invece, resterà ancora fermo.

Inter, ultime sugli infortunati

Dall'ultimo report medico effettuato dallo staff nerazzurro, infatti, emerge un persistere dei fastidi alla regione adduttoria della gamba destra per il centrocampista che, quindi, sarà visitato da uno specialista per tentare di risolvere questo problema che di fatto lo tiene fermo da inizio ottobre. Una tegola pesante per l'allenatore interista che, però, comincia a recuperare qualche tassello.

In attesa di capire quanto starà fermo Sensi, in settimana è tornato regolarmente in gruppo Kwadwo Asamoah mentre Barella è stato operato e ha già iniziato la fase riabilitativa: si rivedrà nel 2020. Con lui anche Alexis Sanchez, che sta accelerando sui tempi di recupero e riprenderà l'attività agonistica subito dopo le festività natalizie.