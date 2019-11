Calciomercato Inter, futuro Gabigol: c'è l'annuncio di Conte

p>CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Con 40 reti in 54 presenze,è l'eroe indiscusso delche ha appena conseguito un leggendario trionfo in Coppa Libertadores battendo in finale il River Plate. L'intenzione del club brasiliano, come annunciato dal suo presidente ai microfoni di Calciomercato.it , è quella di tenersi stretto il talento classe '96, ma Marotta ha spiegato che l'Inter da gennaio valuterà le diverse offerte pervenute.

Inter, Conte su Gabigol: "La società ha idee molto chiare"

Antonio Conte, nella conferenza stampa di oggi alla vigilia del match con la SPAL, non ha voluto esprimere il suo parere sull'attaccante, rifacendosi alla volontà della società di cedere il giocatore: "Sinceramente penso che abbia già parlato il direttore Marotta prima dello Slavia, la società ha idee molto chiare in merito. A me poi piace parlare dei miei calciatori: sono felice per Gabigol, ma sarebbe irrispettoso parlare di lui in questo momento verso i miei ragazzi e lo stesso Flamengo".

