VERONA ROMA CONVOCATI FONSECA / Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani sera in casa del Verona.

Non ci sarà, tra i giallorossi, l'argentino, non in buone condizioni fisiche. Ecco l'elenco completo: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Pellegrini, Perotti, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Cengiz, Kalinic, Antonucci, Kluivert.