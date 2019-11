Napoli, durissimo attacco dalla FIFPRO: "Basta abusi e intimidazioni!"

NAPOLI FIFPRO COMUNICATO / La FIFPro, federazione internazionale dei calciatori professionisti, ha diramato oggi un comunicato durissimo in merito allo scontro tra calciatori del Napoli e dirigenza, annunciando azioni per difendere i tesserati partenopei. Ecco quanto diffuso dal 'sindacato' dei calciatori: "L'intenzione del Napoli di trattenere i salari dei calciatori non ha valide basi e sarà contestata collettivamente. La FIFPRO crede che la decisione del Napoli di vietare ai calciatori di tornare a casa dalle proprie famiglie, dopo la partita con il Salsburgo, fosse ingiustificata.

Come ogni altro dipendente, i calciatori professionisti hanno il diritto al rispetto della loro vita privata, specialmente considerando il congestionato calendario che vede molti calciatori lontani da casa per periodi prolungati.

Napoli, la FIFPRO: "Sosteniamo Ancelotti e i calciatori azzurri"

"I motivi per i quali il Napoli prevede l'applicazione di multe a seguito della decisone dei giocatori di non seguire le irragionevoli istruzioni del club, contraddicono il contratto collettivo in vigore in Italia. I calciator del Napoli non possono essere soggetti a decisioni arbitrarie di un club deluso per un risultato insoddisfacente di una partita. Facciamo eco all'Associazione Italiana Calciatori, membro FIFPRO, sul fatto che Carlo Ancelotti e il suo staff tecnico sono gli ultimi responsabili per la gestione del gruppo di calciatori. Le questioni tecniche non sono responsabilità dei dirigenti, sosteniamo Ancelotti e i giocatori del Napoli per la loro unione in un momento chiaramente difficile. FIFPRO è pronta a lavorare in cooperazione con l'AIC per garantire che i giocatori non siano soggetti a ulteriori abusi ed intimidazioni".

