DIRETTA PARMA MILAN PIOLI CONFERENZA STAMPA / È tempo di (ri)partire. Il Milan è chiamato a rilanciarsi su un campo insidioso come il 'Tardini' contro il Parma di D'Aversa. Dopo il pari col Napoli, i rossoneri cercano la seconda vittoria della gestione Pioli per cercare di tornare a scalare la classifica. Alla vigilia del match, il tecnico milanista interviene in conferenza stampa per fare il punto sulle ultime news Milan. Calciomercato.it riporta per voi in diretta le sue dichiarazioni.

PARMA - "Sicuramente non sarà una partita semplice, è un'ottima squadra con caratteristiche determinate ed efficacia difensiva e offensiva importanti. Dobbiamo mantenere lo spirito delle ultime partite ma aumenterà la qualità tecnica, dobbiamo essere più precisi in tutte le fasi. Abbiamo le potenzialità e bisogna aumentare questa qualità".

PARTITA CHE CONTA - "Nel corso del campionato ci sono partite che pesano più dei soliti tre punti. Però credo anche che l'opportunità non bussi alla nostra porta, siamo noi che dobbiamo buttar giù la porta per andarci a prendere questa possibilità".

NUOVE MOTIVAZIONI - "Chi gioca dall'inizio deve avere il fuoco dentro e chi entra a partita in corso, uguale. Dobbiamo aggiungere legna ardente se vogliamo fare un grande fuoco. Chi non gioca dall'inizio è penalizzato nelle mie scelte, ma tutti dobbiamo dar l'anima per il bene del Milan. La cosa grave è quando devo intervenire o sono intervenuto. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e come dobbiamo fare per centrarlo".

INFORTUNATI - "Stanno tutti bene tranne Duarte che voglio salutare e ringraziare pubblicamente perché da quando sono qua ha lavorato con un problema chiaro ed evidente dimostrando grande professionalità e sacrificio. Gli auguro di tornare non prima possibile perché è un infortunio lungo, ma di tornare con noi. Paqueta non ha smaltito il risentimento muscolare, gli altri stanno bene. Piatek? Sta bene".

PIATEK - "Credo che non si perde da soli e non si vince da soli, dobbiamo farci aiutare e aiutare tutti. Sta facendo buone prestazioni dando profondità, ha avuto occasioni in cui poteva segnare e non ci è riuscito. Può fare meglio ma come tanti altri giocatori del Milan".

BONAVENTURA - "Credo che i giocatori intelligenti e forti come lui possono giocare ovunque. Sono contento di avere la possibilità di scegliere. Ci sta mancando un piccolo pezzo di qualità tecnica e quindi Jack è un giocatore che ci può aiutare ad alzare questo livello.

Poi se gioca più dentro o fuori non è così decisivo".

CLASSIFICA - "Siamo consapevoli della nostra posizione in classifica, ma anche dei nostri miglioramenti che però non ci hanno portato vittorie che ci servono. Siamo concentrati solo sulla prossima partita".

PASSATO A PARMA - "Sicuramente sono parmigiano al 100%, vivo lì, sono cresciuto lì. Parma è la mia città e il Parma è la squadra che mi ha fatto crescere da giocatore. Una delle soddisfazioni più importanti della mia carriera è il primo anno tra i professionisti col Parma in C. L'esperienza da allenatore sicuramente sono arrivato nel momento sbagliato, però non posso lasciarmi andare alle emozioni che sicuramente ci saranno, ma adesso sono un milanista al 100% e sono troppo concentrato sul Milan".

GIOCATORI INTELLIGENTI - "Per me ce ne sono parecchi. Dobbiamo trovare ancora più fiducia nelle nostra qualità attraverso i risultati".

IBRAHIMOVIC - "Senza nulla a togliere al vostro lavoro, non so veramente se Piatek e Leao leggono così tanto i quotidiani sportivi. Dentro lo spogliatoio al momento questa situazione non c'è. Per quanto riguarda il mercato di gennaio ne parleremo a tempo debito".

CALDARA - "Sta bene ma non benissimo, tra mezz'ora giocherà con la Primavera perché ha bisogno di ritrovare la giusta confidenza col campo e la partita".

RAFAELLEAO - "Credo che abbia determinate caratteristiche importanti per la squadra, che non sia un centravanti che ci riempie l'area e che possa fare ancora qualcosina in più perché ha possibilità di diventare un calciatore importante".

CHAMPIONS LEAGUE - "Per quello li ho fatti andare a cena mercoledì, siamo andati a vedere la Champions (scherza, ndr). L'Europa è il giardino del Milan, quindi chiaro che l'obiettivo è quello. I giocatori devono essere consapevoli del nostro momento e lo sono. Se vogliamo provare a tornare in Europa, è il momento di fare punti. Il Parma è un avversario difficile però è un'opportunità che dobbiamo andare a cercare".

A CHE PUNTO È IL MILAN - "Comincio a vedere in campo cose che mi piacciono. Non ho l'illusione di pretendere una partita perfetta, però ho la soddisfazione di vedere sul campo cose che abbiamo provato in settimana. Una situazione importante, però è normale che ci manchi qualcosa. Dobbiamo forzare i tempi. In una società così contano bel gioco e risultati, stiamo cercando di raggiungere entrambi".

RICARDO RODRIGUEZ CENTRALE - "Anche lui sta stringendo i denti perché ha qualche problemino ma ha dato disponibilità e può essere un'alternativa da centrale perché fa parte dei calciatori che sanno stare in campo e possono costruire anche da dietro".