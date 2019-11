INTER SPAL CONFERENZA CONTE / Dopo la bella vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga, l'Inter prosegue la sua battaglia scudetto con la Juventus ospitando la SPAL a San Siro domani alle ore 15. Antonio Conte analizza il momento dei nerazzurri in conferenza stampa.

RIVALE - "La SPAL utilizza il nostro sistema di gioco, è una squadra organizzata con un allenatore bravo, e dovremo fare grande attenzione. Sembra banale ma dopo grandi vittorie può subentrare una forma di appagamento. Sarei molto deluso se questo accadesse domani, abbiamo iniziato un tipo di percorso che comporta una crescita sotto tutti i punti di vista. Vincere per noi sarà vitale".

LAUTARO LUKAKU - "Sono cresciuti tanto, prima della gara con lo Slavia dissi che i nostri attaccanti sono completamente diversi rispetto a settembre, ed è così. Hanno capito in quali posizioni stare, stanno lavorando tanto e sono due calciatori moderni in grado di muoversi sia da prima che da seconda punta. Il gol è importante, ma è la fase finale della prestazione, io sto molto attento anche alla fase di non possesso. C'è ancora tanto da lavorare e da migliorare".

CLASSIFICA - "La gara di domani vale tre punti, basta questo per avere risposte. I calciatori sanno che domani è la gara più importante che ci aspetta. Rispettiamo l'avversario, magari qualcuno dà per scontata la vittoria, ma nel calcio non c'è nulla di scontato. Domani schiererò la formazione migliore: c'è solo un obiettivo, vincere la gara. Dobbiamo pensare a noi stessi".

SENSI - "Da ora in avanti per il discorso medico ci sarà il dottore che darà aggiornamenti in ogni partita, togliendovi ogni dubbio. Penso sia giusto così".

Inter-SPAL, conferenza Conte: "Ho fiducia in Esposito, è uno dei nostri attaccanti"

ENTUSIASMO - "Il fatto che ci sia empatia ed entusiasmo tra tutti noi è fuori dubbio, chi gioca e chi non lo fa, lo staff medico, i magazzinieri... C'è enorme coesione, si respira aria positiva tra di noi, a prescindere dalle difficoltà. L'aspetto positivo di queste è che il gruppo si è cementato ancora di più con le assenze, i ragazzi hanno capito che solo crescendo tutti insieme e avendo fiducia nei compagni si può pensare di fare qualcosa di importante. Questo non significa che tu debba vincere di sicuro, ma il fatto che ci sia un ambiente positivo tra noi ci sta dando una consapevolezza diversa rispetto al passato. Poi siamo ad un terzo dal campionato, è ancora presto per tirare somme".

ESPOSITO - "Non è una questione di fiducia, se non avessi fiducia in lui non l'avrei mandato in campo sull'1-1. Lui è un calciatore a tutti gli effetti di cui ho grande stima e fiducia, fa parte dei quattro attaccanti che noi abbiamo.

Detto questo, cercherò di schierare la migliore formazione possibile, dobbiamo cavalcare l'onda e stare sul pezzo. Non pensiamo alla Roma: vincendo domani, la affronteremmo molto meglio rispetto a quanto faremmo dopo un risultato negativo. Ci sarà da faticare. Avverto i tifosi: non sarà una passeggiata, dovranno sostenerci ancora di più, come fatto col Verona".

CRESCITA - "Abbiamo lavorato, siamo cresciuti sotto tanti punti di vista. Inevitabile che in copertina vadano gli attaccanti, ma è un processo avvenuto per tutta la squadra sotto ogni punto di vista. Oggi è inutile rimarcarlo dopo una grande vittoria, è stato più importante averlo fatto prima della partita con lo Slavia. Ci sono ancora ampi margini per crescere".

CHAMPIONS - "Il nostro percorso è a petto in fuori, in ogni partita. Il fatto di aver recuperato terreno deve darci entusiasmo positivo, non quello folle, che poi ti fa perdere concentrazione e lavoro sui dettagli. Dobbiamo avere voglia e cattiveria, per incrementare quest'entusiasmo attraverso i risultati".

DIFESA - "Abbiamo avuto tempo per lavorare, rivedendo alcuni concetti e alcune situazioni nelle quali si poteva migliorare. Non dimenticate che quest'anno si è partiti con un nuovo tecnico e nuove idee. Quando giochi ogni tre giorni è difficile giocare certi tasti, abbiamo ricominciato a lavorare alcuni aspetti della fase difensiva. Questo ha dato frutti e solidità".

GABIGOL - "Sinceramente penso che abbia già parlato il direttore Marotta prima dello Slavia, la società ha idee molto chiare. A me poi piace parlare dei miei calciatori: sono felice per Gabigol, ma sarebbe irrispettoso parlare di lui in questo momento verso i miei ragazzi e lo stesso Flamengo".

SCUDETTO - "Ho sempre sottolineato il fatto che l'Inter, a differenza di altre squadre, ha sostituito mentre altri hanno aggiunto su rose già di una certa importanza. Questa è la maggiore sorpresa per noi, che abbiamo cambiato tre calciatori importanti, cosa che non ha fatto nessuno. Hanno tutte aggiunto, nessuno ha venduto pezzi importanti della propria rosa. Questo deve sorprendere, è un aspetto che viene sottovalutato. L'Inter è una bella sorpresa".

MODULO - "Il 3-4-3 è una soluzione durante la gara, quando vogliamo forzare alcune situazioni. Certo, anche quando forziamo la gara non dobbiamo mai perdere equilibrio in fase difensiva. Contro lo Slavia, con Lautaro, Lukaku ed Esposito, sei più forte in attacco e perdi un po' d'equilibrio in fase difensiva. Stiamo lavorando su questa soluzione, importante a gara in corso, ripeto".

