VERONA ROMA CONFERENZA STAMPA FONSECA / La Roma in campo al Bentegodi contro il Verona per confermare il quarto posto in classifica. Giallorossi che vogliono dare seguito alla vittoria contro il Brescia per dare sostanza alle proprie ambizioni di zona Champions League. Il tecnico capitolino Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia dell'importante trasferta di campionato, Calciomercato.it ha raccolto per voi le dichiarazioni salienti dell'allenatore portoghese.

VERONA - "Dobbiamo essere concentrati, devo dire che domani sarà una partita difficile. Il Verona è una buona squadra, aggressiva e veloce nei contrattacchi. Sono la seconda miglior difesa, è importante saperlo. Sarà una gara diversa da Istanbul. E' una squadra simile all'Atalanta per come si difende, ci siamo allenati sulla base delle loro caratteristiche. Abbiamo preparato stamattina le contromisure contro le marcature a uomo".

ABBONDANZA - "E' meglio sicuramente avere tutti i giocatori a disposizione. E' difficile decidere i migliori giocatori per una partita, ma è meglio così".

MKHITARYAN - "E' pronto, non per i 90 minuti ma ogni giorno migliora. Sta lavorando bene, penso che possa entrare in squadra a gara in corso".

TERZINO DESTRO - "Possiamo giocarci sia Santon che Spinazzola e Florenzi.

Devo pensare alle caratteristiche della partita e dell'altra squadra, Santon ha fatto una bellissima partita ma anche Florenzi col Brescia ha giocato bene. Sono tre soluzioni valide, vedremo".

KLUIVERT - "Quando sono arrivato, aveva necessità di migliorare nella fase difensiva. Ho lavorato molto con lui, oggi possiamo vedere che è un giocatore diverso. E' giovane, intelligente, deve continuare a lavorare, ha margini per imparare ancora tanto, è in un buon momento".

DIFFIDA MANCINI - "Mancini giocherà, la cosa non mi influenza".

MIGLIORAMENTI E MERCATO - "Non pensiamo ad investimenti sul mercato a gennaio a centrocampo. La squadra sta crescendo, il ritorno di tutti i giocatori è importante. Dobbiamo continuare e imparare ancora in molte cose, la stabilità difensiva è stata trovata ma cerco ancora un maggiore dominio nel possesso palla. Qui in Italia non è facile, c'è molto equilibrio. Possiamo ancora fare meglio sull'organizzazione offensiva".

MODULO - "Il rientro di Pellegrini ci da' più soluzioni, nelle due partite precedenti le cose sono andate bene. Dobbiamo verificare le caratteristiche dei giocatori, mi piace molto come si muove. Poi ci sono aspetti tattici su cui non devo parlare qui, non posso dire tutto" (ride, ndr)

CAPITANO - "Credo che Dzeko abbia deciso bene nel dare la fascia a Smalling. I giocatori sanno chi ha maggiore leadership in campo".