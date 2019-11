Calciomercato Juventus, anche il Milan su Mandzukic! Cessione a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS MANDZUKIC / Mario Mandzukic ha ormai chiuso da un paio di mesi la sua avventura con la Juventus. Il croato è ancora, almeno ufficialmente, un calciatore dei bianconeri, ma è in attesa di una nuova sistemazione da inizio settembre, quando la Vecchia Signora lo ha lasciato fuori dalla lista Champions ufficializzando il suo essere ai margini dal progetto tecnico.

Calciomercato Juventus, Mandzukic attende il Manchester United

La punta ha sfiorato il passaggio al Manchester United ad agosto, ma ora la pista che porta ai Red Devils potrebbe seriamente tornare calda, visto che rappresenta il profilo d'esperienza e qualità che gli inglesi cercano.

Non è Old Trafford, però, l'unica destinazione possibile a gennaio: secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', infatti, anchesarebbero pronti a presentare un'offerta per le sue prestazioni.

Calciomercato Juventus, Milan su Mandzukic: dipende da Ibra

I gialloneri, in cerca di un attaccante, seguono da tempo Mandzukic, mentre i rossoneri potrebbero muoversi nel caso in cui si arenasse la complessa trattativa per riportare Zlatan Ibrahimovic a San Siro. Il prezzo del cartellino non sarebbe proibitivo (la Juve valuta il calciatore circa 12 milioni ma potrebbe cederlo per una cifra molto più bassa), anche bisognerebbe negoziare poi per l’oneroso stipendio dell’ex Bayern, che percepisce oltre cinque di euro netti a stagione.

