CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Nuova puntata della lunga telenovela Arturo Vidal. Puntuale, ad ogni sessione di calciomercato o quasi, il nome del centrocampista cileno torna ad accendere voci e fantasie soprattutto qui in Italia, dove soprattutto dopo l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter è tornato con forza nella lista dei nomi accostati al club nerazzurro. Voci tutt'altro che infondate, visto che il tecnico con lui ha lavorato bene alla Juventus ed avrebbe bisogno di un calciatore con caratteristiche così.

Il tutto alimentato anche dalle nuove dichiarazioni di Vidal, che si è detto pronto a cambiare squadra già a gennaio se non si sentirà importante al Barcellona . Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, la risposta a Vidal

Ma qual è la replica dell'Inter all'apertura di Vidal? Fredda, anzi gelida secondo le ultime indiscrezioni. Stando infatti a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore ha più volte sondato il terreno anche direttamente col tecnico Conte, ma il discorso non è mai andato oltre perché dalla società sarebbe arrivato un 'no' secco attorno al cileno dal quale la dirigenza non pare intenzionata a far dietrofront. Motivi di opportunità, ma anche economici. Perché l'Inter, nel caso, ora punta ad un profilo più futuribile e per Vidal, che il Barcellona cede al momento solo a titolo definitivo ed a fronte di un'offerta da 15 milioni di euro, la chiusura pare ormai definitiva.

