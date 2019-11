CALCIOMERCATO INTER DE PAUL MARTINEZ CONTE / Rodrigo De Paul resta nel mirino. Il giocatore argentino non è mai uscito dai radar nerazzurri. L'Inter lo segue sempre con grande attenzione e il suo nome è uno dei tanti come possibili rinforzi per il calciomercato invernale.

Calciomercato Inter, De Paul: "Lusingato dall'interesse"

Sul giocatore classe 1994 c'è anche il Milan, ma De Paul non sembra aver fretta di lasciare l'Udinese, come dichiarato a 'La Gazzetta dello Sport'. "La testa è ad Udine, anzi già alla partita contro la Lazio, nostro prossimo avversario. Per l'Udinese ho sempre dato tutto e sono pronto a continuare su questa strada. L'interesse dell'Inter? Mi lusinga essere accostato ad un club così importante, significa che sto facendo bene. Cerco però di non prestare troppa attenzione a queste voci. Il mio amico Lautaro Martinez in nazionale mi parla di Conte. So che è un grande tecnico, ha vinto in Italia e in Inghilterra, mi parla bene di lui. Io però non l'ho mai conosciuto".

