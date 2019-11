EURO 2020 ITALIA MANCINI / Euro 2020 sarà il primo Europeo itinerante della storia. Da Roma a Monaco, da Baku a Glasgow, fino alla finale di Wembley. 12 città ospiteranno la manifestazione, che per la prima volta vedrà la partecipazione di 24 squadre e non più di 16. Gli azzurri saranno inseriti automaticamente nel Gruppo A e giocheranno in casa tutte le partite. Proprio per il discorso dell'Europeo itinerante, alcuni avversari sono già decisi: l'Italia non sfiderà le squadre presenti in prima fascia, così come coloro che potranno ospitare gare casalinghe. Niente sfide dunque ad Olanda, Spagna, Germania, Ucraina, Danimarca, Belgio e Inghilterra. Un pericolo può invece essere rappresentato dalla Francia, indubbiamente l'avversario più ostico che può riservare la seconda fascia, dove la Polonia, già battuta in Nations League dagli azzurri, sembra essere invece l'avversario più abbordabile rispetto ai transalpini, alla Svizzera e alla Croazia.

Euro 2020, pericolo Portogallo per l'Italia

In terza fascia il pericolo maggiore è rappresentato dal Portogallo, fresco vincitore della Nations League. I lusitani, non essendoci alcuna città portoghese ad ospitare l'evento, potrebbero finire nel girone degli azzurri.

Le altre avversarie in terza fascia sono. In quarta fascia invece sono tre le possibili opzioni:oppure la vincente dei playoff D, che raggruppa. I gironi delle altre vincenti dei playoff sono infatti già decisi. Alcuni gruppi sono già quasi completamente formati: nel girone B, oltre a Belgio, Russia e Danimarca, resta solo da decidere la squadra della quarta fascia

LE FASCE

Fascia 1 (teste di serie): ITALIA, Belgio, Inghilterra, Ucraina, Spagna, Germania

Fascia 2: Svizzera, Croazia, Russia, Francia, Olanda, Polonia

Fascia 3: Turchia, Austria Danimarca, Svezia, Portogallo, Repubblica Ceca

Fascia 4: Finlandia, Galles e le quattro vincitrici dei Playoff

Euro 2020, il girone migliore e il peggiore per l'Italia

Se il sorteggio dovesse riservare poca fortuna agli azzurri, la combinazione peggiore potrebbe risultare con: Italia, Francia, Portogallo e Galles. Un vero e proprio girone di ferro. Se invece la dea bendata vorrà assistere alla nazionale di Mancini, il girone sulla carta più abbordabile potrebbe riservare come avversari Polonia, Austria e la vincitrice dei playoff.