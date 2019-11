JUVENTUS CALCIOMERCATO MANDZUKIC EMRE CAN / Non solo acquisti. La Juventus lavora con attenzione anche alle cessioni. La società bianconera si sta già muovendo con largo anticipo in vista del mercato di gennaio, I casi più spinosi restano quelli legati a Mandzukic ed Emre Can. Il croato continua a piacere molto in Qatar, ma questa non resta l'unica ipotesi. Oltre alla Premier League, c'è anche la possibilità Inter: Marotta starebbe pensando a lui come vice-Lukaku. Sul tedesco ci sono invece Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Barcellona. Con i parigini ci sarebbero già stati, tra l'altro, i primi colloqui. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, 30 milioni dal Borussia Dortmund

Come riferisce però il 'Corriere dello Sport', intenzionato a fare sul serio e a presentare un'offerta alquanto importante per la Juventus sarebbe il Borussia Dortmund.

Juventus, Emre Can vuole certezze

Il club giallonero è a caccia di rinforzi in attacco e guarda con molta attenzione anche alla Serie A. Un'idea porta a Piatek, il cui futuro in casa Milan resta in forte dubbio . Attenzione però al piano per Mandzukic. Il croato conosce bene la Bunesliga, avendo giocato al Bayern Monaco e ale potrebbe tornare in Germania per una nuova avventura. Con lui il compagno di squadra Emre Can. I gialloneri sarebbero infatti pronti a formulare un'importante offerta alla Juventus: 30 milioni di euro per assicurarsi sia il centravanti che il centrocampista di origini turche. Il Borussia sta seguendo da tempo con attenzione la situazione legata ai due giocatori e ora l'offerta sembra imminente.

La situazione Emre Can resta spinosa in casa bianconera. Il centrocampista ex Liverpool ha lanciato un'ultimatum a Sarri e al club: vuole giocare, altrimenti chiederà la cessione. Nella scorsa stagione il giocatore di origini turche si è fatto apprezzare dal popolo bianconero per la propria duttilità e i tifosi sperano in una sua permanenza. A decidere però sarà soprattutto Sarri, che dovrà far capire al giocatore quanto possa essere importante o meno all'interno del proprio progetto.

