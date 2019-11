FERRARI HAMILTON FORMULA 1 / Ferrari-Hamilton: un matrimonio che potrebbe concretizzarsi nel 2021. Si scalda il mercato anche nel circus della Formula 1, con il sei volte campione del mondo che l'anno prossimo può liberarsi dalla Mercedes senza l'accordo sul rinnovo di contratto in scadenza nel 2020. La 'Rossa' di Maranello fiuta il colpaccio, pronta a corteggiare il pilota inglese se quest'ultimo non dovesse trovare l'accordo per proseguire il matrimonio con la casa tedesca.

Formula 1, Ferrari su Hamilton: Elkann incontra l'inglese

In attesa delle prossime mosse della Mercedes, la Ferrari si starebbe già muovendo per l'iridato: John Elkann, presidente della scuderia di Maranello e grande estimatore dell'iridato, come riporta 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe incontrato due volte Hamilton nel 2019.

Il campione britannico guadagna attualmente 45 milioni di euro alla Mercedes e in Ferrari a liberargli il posto sarebbe, visto che la 'Rossa' punta per il futuro sul più giovane

Hamilton in passato non ha mai nascosto il suo 'debole' per la Ferrari, con il team principal Binotto che ha parole al miele per il campione del mondo da Abu Dhabi, sede dell'ultimo Gran Premio della stagione: "E' un pilota fantastico. Siamo orgogliosi che a Lewis piaccia la Ferrari". Un corteggiamento che potrebbe tramutarsi in matrimonio tra un anno...

