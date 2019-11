CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN - Sempre un occhio di riguardo ai parametri zero per Fabio Paratici. L'ultima estate Rabiot e Ramsey, nel passato spiccano Pirlo e Pogba. Il CFO della Juventus continua la caccia e non si ferma, pronto a regalare alla 'Vecchia Signora' altri colpi di spessore che non vadano a pesare sul bilancio per il costo del cartellino.

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Willian

In pole nella lista dell'uomo mercato bianconero c'è Willlian, le cui trattative per un eventuale rinnovo con il Chelsea del contratto in scadenza a giugno sono in alto mare. Secondo 'Tuttosport' ci sarebbero stati dei nuovi contatti con l'entourage del tornante brasiliano, a seguito del recente blitz a Londra di Paratici.

L'ex Shakhtar è un profilo che Maurizioconosce bene, avendolo allenato la scorsa stagione durante la parentesi sulla panchina di 'Blues'.

Calciomercato, da Eriksen e Meunier: occasioni Juve

Un altro nome di spicco destinato a liberarsi 'gratis' a fine stagione è Christian Eriksen, sui cui però la concorrenza - soprattutto del Real Madrid - è agguerrita. Inoltre, il centrocampista danese piace anche a Marotta e all'Inter. In casa PSG la Juve continua a monitorare la situazione di Kurzawa e soprattutto Meunier, valide alternative ad Emerson Palmieri per rinforzare il pacchetto sugli esterni. Sempre dal Chelsea, infine, occhio anche a Pedro, con l'ex Barcellona da tempi non sospetti nei radar della dirigenza della Continassa.

