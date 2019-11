CALCIOMERCATO INTER ICARDI MILINKOVIC - L'Inter proiettata nel futuro. Si avvicina il mercato di gennaio, con Marotta ed Ausilio pronti ad accontentare Antonio Conte per completare la rosa nerazzurra e continuare la caccia alla Juventus per la corsa scudetto. I grandi colpi, però, sono destinati ad essere rinviati nella finestra estiva anche grazie ai riscatti sul fronte cessione.

Tutte le news di calciomercato e non solo:Clicca Qui!

Calciomercato Inter, da Icardi a Nainggolan: bottino da 150 milioni

Un tesoretto da quasi 150 milioni di euro che potrebbe portare l'Inter ad investire massicciamente a giugno per elevare il tasso qualitativo dello scacchiere contiano. Tra Icardi (70 milioni), Perisic (20), Joao Mario (18), Gabigol (25) e Nainggolan (15), il club di Suning avrebbe un bottino sufficiente per un calciomercato in grande stile a fine stagione. Marotta ha un accordo con il Flamengo per Gabigol, ma spera in nuove offerte dall'Europa per farne lievitare ulteriormente il prezzo, così come potrebbero arrivare delle offerte per Nainggolan vista l'ottima stagione finora del 'Ninja' al Cagliari.

LEGGI ANCHE: Ultime CM.IT – Inter, Barcellona pazzo di Lautaro.

Calciomercato Inter: Kulusevski, Emerson e Milinkovic nella lista di Marotta

Budget poi da destinare alle prossime mosse estive, con l'assalto a Kulusevski che probabilmente sarà rinviato a fine stagione viste le difficoltà riscontrate per gennaio. Valutazione sui 40 milioni da parte dell'Atalanta sulla rivelazione svedese adesso in prestito al Parma, con la Juventus pronta ad insidiare l'Inter. Come riporta ' La Gazzetta dello Sport', un altro duello tra le due rivali del calcio italiano potrebbe presentarsi per Emerson Palmieri, intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza con il Chelsea nel 2022. Il nazionale azzurro, da tempo sul taccuino di Sarri, sarebbe nella lista anche di Marotta per la corsia di sinistra nerazzurra. Infine, l'Ad interista tiene sempre in grande considerazione un possibile assalto per Milinkovic-Savic, con il patron laziale Lotito che ha fissato a 80 milioni di euro il prezzo del suo gioiello.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, fissato il prezzo di Kulusevski

Calciomercato, Derby d'Italia e colpi gratis: quanti duelli tra Juventus e Inter!

Calciomercato Juventus e Inter, assalto decisivo per Eriksen: le ULTIME di CM.IT