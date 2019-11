Calciomercato Monza, Berlusconi fa le cose in grande: caccia all'attaccante dalla Serie A

CALCIOMERCATO MONZA BERLUSCONI PALOSCHI / Primo ed in fuga con 9 punti di vantaggio sulla seconda dopo 16 giornate, il Monza di Silvio Berlusconi domina la Serie C e pianifica già le mosse in vista di un salto di categoria al quale non dovrà farsi trovare impreparato.

L'obiettivo di volare nel più breve tempo possibile tra le protagoniste della Serie A è stato fissato e la società fa sul serio, come dimostrano anche le manovre di calciomercato . Dopo l'ultimo ingaggio dell'esperto Gabrielinfatti, la dirigenza secondo quanto riferisce 'mbnews.it' nei giorni scorsi avrebbe avuto dei contatti concreti per sondare il terreno con Alberto, classe '90 cresciuto nel vivaio del Milan ed ora alladove sta giocando poco. Ipotesi suggestiva, rafforzata dalle voci secondo cui il papà di Paloschi sarebbe stato avvistato di recente anche allo stadio.