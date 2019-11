Calciomercato Inter, dall'Argentina: "Lautaro, offerta del Barça a gennaio!"

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO GENNAIO / Il Barcellona, ne abbiamo parlato oggi su Calciomercato.it, è pronto a fare sul serio per Lautaro Martinez, obiettivo del club spagnolo da qualche mese e ormai sempre più in cima alle sue preferenze grazie al suo ottimo rendimento. Un interessamento che, secondo alcuni rumors di questa sera, potrebbe addirittura portare a un'offerta subito, in questo calciomercato invernale.

LEGGI ANCHE --> Ultime CM.IT – Inter, Barcellona pazzo di Lautaro.

Calciomercato Inter, per Lautaro serve il rinnovo anti-Barcellona

Secondo il giornalista di 'Fox Sports Argentina' Jorge Baravalle, infatti, il Barça avrebbe pronta una proposta per gennaio, in modo da assicurarsi subito il suo cartellino, magari approfittando dell'impasse per il rinnovo contrattuale del Toro. Un'indiscrezione che, almeno per ora, non trova conferme, ma che potrebbe indurre i nerazzurri ad accelerare le negoziazioni con l'enoutage dell'attaccante, che come svelato da Calciomercato.it non sono ancora partite.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Arsenal, da Allegri a Pochettino: il borsino degli allenatori

Juventus femminile, Aluko precisa: "Non vado via per il razzismo"