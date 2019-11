JUVENTUS FEMMINILE ALUKO / Ha fatto molto discutere l'annuncio di Eni Aluko, attaccante della Juventus femminile, che al 'Guardian' ha svelato la decisione di lasciare la formazione bianconera. La motivazione alla base della sua decisione sembrava, almeno in un primo momento, il problema del razzismo che l'avrebbe convinta a lasciare l'Italia. Tramite il suo profilo Instagram, però, la calciatrice ha deciso di far chiarezza: "Il mio articolo di ieri sul Guardian era una riflessione sui miei 18 mesi alla Juventus. La vita è piena di belle e brutte esperienze. Ho parlato di entrambe. Ripeto, mi sento privilegiata per aver potuto vestire la maglia bianconera per un club storico come la Juventus. Mi sento privilegiata per aver visto molti luoghi dell’Italia che sono alcuni dei migliori posti al mondo. Mi sento privilegiata per aver incontrato persone fantastiche in Italia.

Non lascio la Juventus per il razzismo, la lascio per vari motivi di cui ho parlato, sia positivi che negativi in un momento fantastico per la mia vita con molte opportunità per il futuro. Invito tutti a leggere il mio articolo con equilibrio e cercando di capire che si tratta solamente di esempi di esperienze, sia buone che cattive che ho vissuto anche nel mio Paese natale, l’Inghilterra. In chiusura, domani abbiamo un grande match contro la Fiorentina. Spero che molti di voi guarderanno grandi giocatrici e una grande partita di Serie A femminile. Grazie e ciao!".

