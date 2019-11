Calciomercato Juventus, il Benfica blinda Ruben Dias. Clausola enorme

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUBEN DIAS / Una vita al Benfica per Ruben Dias che pianifica un lungo futuro nel club che lo ha cresciuto.

Nonostante un contratto in vigore fino al 2024 infatti, il club di Lisbona ha chiuso l'accordo per il rinnovo con ritocco delle condizioni contrattuali che di fatto tolgono il difensore classe '97 dal mercato. Secondo quanto riferisce il lusitano 'A Bola', infatti, nel nuovo contratto la clausola già piuttosto elevate (66 milioni di euro) è stata aumentata fino a quota 100 milioni di euro. Una brutta notizia anche per la Juventus che da anni ormai segue con grande attenzione gli sviluppi del portoghese.