Arsenal, arrivano le parole di Emery dopo l'esonero

ARSENAL LETTERA EMERY / Unai Emery ha chiuso oggi la sua avventura all'Arsenal quasi a furor di popolo, dopo un disastroso inizio di stagione che ha visto i Gunners non riuscire a portare a casa un trionfo in sette giornate di fila, circostanza che non vivevano dal lontano 1992. Lo spagnolo, per dire addio ai londinesi, ha pubblicato una lettera che ha riscosso molti consensi anche tra i suoi più accesi critici.

Arsenal, Emery: "Un anno e mezzo di momenti belli ed amari"

"Ho vissuto un anno e mezzo pieno di emozioni, di momenti belli ed altri più amari", ha scritto Emery, "ma non c'è stato un solo giorno in cui non ho pensato di essere fortunatissimo per lavorare in questa squadra con questi calciatori e le loro qualità personali e professionali. Hanno sempre onorato la maglia e meritano il vostro sostegno".

L'allenatore ha deciso di vedere il bicchere mezzo pieno: "Ho già tanta esperienza nel mondo del calcio, ma mi sono goduto l'Inghilterra, dove ho imparato tanto sul rispetto per i professionisti e sulla purezza del calcio". Sarà Freddie Ljungberg a sostituirlo, per ora solo 'ad interim', mentre per il futuro è forte la candidatura di, che però non ha intenzione di prendere le redini di un progetto a stagione in corso.

