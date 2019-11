Juventus, la frecciata di Szczesny a giornali e pagelle

JUVENTUS SZCZESNY PAGELLE / Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club bianconero analizzando il suo momento e il ruolo del portiere in generale: “Quando giochi a grandi livelli, il margine d'errore per un portiere è pari a 0 e serve una grande forza mentale. Anche se giochiamo bene e vinciamo, io soffro lo stesso: il giocatore può fare il 3-0, un tunnel, un assist. Io, magari per una questione di centimetri, prendo gol".

Juventus, Szczęsny: “Vi spiego la parata perfetta”

MEDIA - "Odio queste cose. Quando arrivai in Italia, poiché non conoscevo la lingua, non sapevo cosa dicessero di me i giornali. Così, continuo a non leggerli.

Pagelle? Mi fanno ridere, l'unico che sa il livello della propria prestazione è il calciatore. Poi magari da un lato leggi 'Higuain 5.5', e da un altro 'Higuain 7.5'...".

PARATA PERFETTA - "Per me è quella fatta con i tempi giusti. Il 'miracolo' è frutto di aver sbagliato qualcosa nella preparazione e questo di obbliga ad inventare. Meglio le parate semplici".

