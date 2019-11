CALCIOMERCATO INTER LAUTARO RINNOVO BARCELLONA / Lautaro Martinez continua ad essere inarrestabile e dà la sensazione di crescere di partita in partita. L'argentino ha già messo a segno 11 reti in 18 presenze, riuscendo a firmare almeno un gol nelle ultime quattro partite dell'Inter in Champions League. Numeri da crack che diventano ancora più impressionanti se si considera la giovane età del giocatore, che ad agosto ha compiuto 22 anni.

Calciomercato Inter, per il Barcellona la clausola di Lautaro ora è accessibile

Il Barcellona lo segue da mesi e resta il club più attento alle sue prestazioni.

I blaugrana, alla ricerca di un erede di, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it sono sempre più convinti delle potenzialità del nerazzurro, e se il suo rendimento dovesse restare quello attuale fino al termine della stagione, la suada 111 milioni non sarebbe più considerata proibitiva come lo era fino ad appena qualche settimana fa.L’Inter, proprio per questo, ha intenzione di rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2023, rimuovendo o almeno rendendo molto più cara una clausola rescissoria che, viste le quotazioni dell’attuale calciomercato, potrebbe diventare un serio pericolo.

Calciomercato Inter, l'agente di Lautaro sarà a Milano per il match col Barça

Il rappresentante dell’attaccante, come anticipato da Calciomercato.it, sarà a San Siro per i match con Roma e Barcellona, ma al momento non è stato ancora previsto un summit per intavolare la negoziazione. La priorità di Lautaro è restare a Milano (come confermò il suo agente ai nostri microfoni), dov’è felice, e continuare la sua prolifica ‘vita di coppia’ con Romelu Lukaku, ma è inevitabile che la chiamata del Barcellona eserciti un certo fascino.

Oggi, proprio Luis Suarez ha elogiato pubblicamente il ‘Toro’ definendolo “incredibile”: anche lui, sa benissimo che la società azulgrana lo segue da vicino e il match del prossimo 10 dicembre sarà un’ottima occasione per continuare il corteggiamento.

