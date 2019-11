Calciomercato Inter, Luis Suarez 'chiama' Lautaro al Barcellona

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / L'attaccante del Barcellona, Luis Suarez, intervenuto ai microfoni di 'OneFootball', ha parlato del suo momento con i catalani, elogiando il possibile obiettivo di calciomercato del club spagnolo, Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, la battuta di Luis Suarez su Vidal

L'attaccante dell'Inter piace da tempo ai blaugrana, e l'uruguaiano in merito ha affermato: "Un futuro per Lautaro al Barcellona se io fossi il ds dei catalani? Dipenderebbe da diverse circostanze e dalle esigenze del club, che in quel momento potrebbe avere già avere un attaccante giovane e talentuoso. In ogni caso, Lautaro è un attaccante incredibile che sta giocando molto bene.

Ma non possiamo dimenticare che è di proprietà dell’Inter”.

I nerazzurri, a loro volta, seguono per il loro centrocampo Arturo Vidal, che però la dirigenza del Barça non vorrebbe far partire a gennaio. Suarez ha dedicato una battuta anche all'ex juventino, che si conferma importante per il gruppo: “Il giocatore più divertente nel nostro spogliatoio? Arturo Vidal con cui ho un rapporto fantastico”.

