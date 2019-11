Calciomercato, nuova panchina in Spagna per Maradona?

CALCIOMERCATO MARADONA / Nel mondo di Diego Armando Maradona può succedere di tutto e gli scenari cambiano in temi rapidissimi. Lo abbiamo visto anche in questi giorni, con l'annuncio dell'addio al Gimnasia La Plata e poi il dietrofront, con la sua conferma in panchina fino al termine del 2019.

E poi? Può succedere di tutto, anche che sbarchi in Europa per una nuova avventura da allenatore. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Il quotidiano spagnolo 'Marca' riferisce infatti della trattativa avanzata tra l'agente del 'Pibe de Oro', Cristian Bragarnick, e la proprietà dell'Elche per rilevare la formazione di Segunda Division. Dopo aver portato Maradona ai Dorados e poi al Gimnasia, quindi, in Spagna parlano anche di questa possibilità nella seconda divisione. L'entourage per il momento definisce 'molto difficile' il trasferimento in questa fase, ma poi aggiunge non sarebbe impossibile. Staremo a vedere.